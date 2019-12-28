أخبار الرياضة ليلا.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة..عودة عبد الله السعيد للأهلي ..مفاجأة رئيس الزمالك للاعبين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
ينافسه صلاح وميسي على الأفضل.. رونالدو يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي
أعلن منظمي النسخة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي العالمي، الذي يعقد اليوم السبت، تحت عنوان "مسرعات مستقبل كرة القدم في العالم"، عن إلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلمة خاصة في المؤتمر.
محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك
كشف أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب عبدالله السعيد نجم بيراميدز ، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الأيام الماضية ، ما بين عرض الزمالك لضمه ، وامكانية عودته للأهلي إلى جانب مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي.
مرتضى منصور يجهز مفاجأة للاعبي الزمالك.. اعرف التفاصيل
يجهز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، حال تخطي عقبة فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت.
يفتقر النجوم وقوة المنافسين.. كريستيانو رونالدو يعلن الفارق بين يوفنتوس وريال مدريد
كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، صمته، بعد مرور عام ونصف على رحيله عن صفوف ريال مدريد، ليتحدث عن "الاختلافات الكبيرة" بين يوفي والفريق الملكي.
ليفربول يغرد وحيدا.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي
انتهت الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الانجليزي مساء الجمعة، بانتهاء مواجهة مانشستر سيتي ومنافسه ولفرهامبتون التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.
ينافسه صلاح وميسي على الأفضل.. رونالدو يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي
أعلن منظمي النسخة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي العالمي، الذي يعقد اليوم السبت، تحت عنوان "مسرعات مستقبل كرة القدم في العالم"، عن إلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلمة خاصة في المؤتمر.
محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك
كشف أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب عبدالله السعيد نجم بيراميدز ، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الأيام الماضية ، ما بين عرض الزمالك لضمه ، وامكانية عودته للأهلي إلى جانب مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي.
مرتضى منصور يجهز مفاجأة للاعبي الزمالك.. اعرف التفاصيل
يجهز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، حال تخطي عقبة فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت.
يفتقر النجوم وقوة المنافسين.. كريستيانو رونالدو يعلن الفارق بين يوفنتوس وريال مدريد
كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، صمته، بعد مرور عام ونصف على رحيله عن صفوف ريال مدريد، ليتحدث عن "الاختلافات الكبيرة" بين يوفي والفريق الملكي.
ليفربول يغرد وحيدا.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي
انتهت الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الانجليزي مساء الجمعة، بانتهاء مواجهة مانشستر سيتي ومنافسه ولفرهامبتون التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.