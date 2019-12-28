بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ،المأكولات والمشروبات التى تساعد فى عملية الهضم وهى:



▪️المياه : اشربى من 8 الى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم.



▪️الزبادى أو اللبن : مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخفه أو الغازات.



▪️المشروبات الساخنه : زنجبيل _ شمر . نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم.