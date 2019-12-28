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مرأة

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ،المأكولات والمشروبات التى تساعد فى عملية الهضم وهى:

▪️المياه : اشربى من 8 الى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم.

▪️الزبادى أو اللبن : مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخفه أو الغازات.

▪️المشروبات الساخنه : زنجبيل _ شمر . نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم.
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