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بين الناس

أهالى المحور يستغيثون من أكوام القمامة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل إبراهيم خيرى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وتراكمها بمنطقة المحور بالجيزة .

وأوضح "إبراهيم" أن منطقة جانبى المحور بالجيزة التابعة لمنطقة ارض اللواء تعانى من انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع ما يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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