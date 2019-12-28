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أخبار العالم

إصابة 15 شخص في انفجار مصنع طائرات بولاية كانساس الأمريكية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
اصابة 15 شخص في انفجار
اصابة 15 شخص في انفجار مصنع طائرات
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رامى المهدى
أصيب 15 شخصا، اثر انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأميركية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير، وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة.

وقال مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون غالاغر، في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهما ربما يعاني من إصابات خطيرة.

وأوضح مسؤولو الشركة الأميركية أن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك، دانييل ويغنر، إن الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل، ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين، مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى.

وأظهرت مقطع مصور إخباري من موقع الحادث ما بدا أنها سحابة من البخار تتصاعد من المبنى المتضرر، وقال ويغنر إن هذا الغاز غير ضار.

وقالت متحدثة باسم تيكسترون إنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3، حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية ومن بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في الأغراض العامة.

وكان من المقرر أن تدخل الطائرة سكاي كورير الخدمة في 2020، حسبما قالت تيكسترون من قبل، وقالت المتحدثة إن من السابق لأوانه تحديد الأضرار التي لحقت بالنموذج الأولي للطائرة الذي يجري إنتاجه.

وشركة تيكسترون للطيران إحدى وحدات شركة تيكسترون وتقوم بتصنيع طائرات بيتشكرافت وسيسنا.
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