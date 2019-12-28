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منوعات

من التجمع إلى الهند.. شاب في زي امرأة يلف العالم بـ تهم مختلفة| حقيقة صورته

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
من التجمع إلى العراق ولبنان وانتهاءً بالهند، هل يعقل أن يتنقل نفس الشخص إلى كل هذه الدول ويرتكب جرائم مختلفة بصورة واحدة فقط.

تداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعية في الهند على نطاق واسع وكتب عليها "رجل يشارك في المظاهرات ضد القانون ويسهم في العنف والتخريب متنكرًا في زي امرأة".

وبرجوع وكالة «فرانس برس» إلى أصل الصورة وجدت أمورًا صادمة تتعلق بها، حيث نشرت الصورة في أكثر من بلد وعلى وسائل إعلام مختلفة بوقائع متباينة.

قبل أن تظهر الصورة في الهند كانت قد ظهرت في العراق خلال الشهر الجاري على أنها لرجل سعودي دخل وسط المتظاهرين العراقيين متنكرًا في زي امرأة.

وفي لبنان كانت الصورة قد تم تداولها على نطاق واسع على أنها لرجل يختطف الأطفال وقد ألقت السلطات القبض عليه لكن السلطات نفت الأمر على صفحتها في موقع التغريدات تويتر.

الصورة التي ألصقت بها العديد من التهم في الكثير من الدول مثل "جهادي في داعش يرتدي زي امرأة" و"يمني تنكر لمقابلة حبيبته الصومالية" وغيرها، تبين أنها لشاب حاول اختطاف طفل في منطقة التجمع.

وقد ألقت الشرطة المصرية القبض عليه متلبسًا أثناء محاولته اختطاف الطفل وتداولت الصورة في الصحف ووسائل الإعلام منذ سنتين تحت عنوان "شاب يتنكر في زي سيدة لاختطاف الأطفال بالتجمع".
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