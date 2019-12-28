قبل لقاء زيسكو.. الجماهير تدعم فريقها بهاشتاج #احنا_الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #احنا_الزمالك_يا_رجالة. قبل مواجهة فريق ويسكو يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر اليوم.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏مهما بدا لك مرهقا او منهكا او يحتضر هو لا يموت ويظل دائما قادرًا ان ينتصر 💝#احنا_الزمالك_يا_رجالة



‏‎#احنا_الزمالك_يا_رجالة

يمكن نسامحكم علي حاجات كنتم سبب فيها

يمكن نراهن عليكم لآخر مرة بكرة

مفيش ضغط علي حكام ولا اعلام موجه

وطبعًا كل الزملكاوية واحد احنا الزمالك والاسطورة اللي التاريخ مش هيقدر يزيفها

الجمهور اللي حب النادي في كل حالاته ومتخلاش عنه لحظة

❤️



‏مجموعتنا ف افريقيا بتساعدنا

نصعد و نكسب مازيمبي هنا وربنا فرقة خارج ملعبها مبتلعبش بربع جنية كورة و كانت عمالة تطفش

بس أنتوا استرجلوا وبأذن الله ربنا يكرمنا بكرة 🙏❤

‎#احنا_الزمالك_يا_رجالة



‏كونوا رجالا كما عاهدناكم #احنا_الزمالك_يا_رجالة



‏مش قصة كام بطوله دا عشق من الطفوله ‎#احنا_الزمالك_يا_رجالة



‏عالحلوه والمره معاه ‎#احنا_الزمالك_يا_رجالة



‏الزمالك بتاريخه إحنا شعب الزمالك

‎#احنا_الزمالك_يا_رجاله



‏مش محتاج حاجه اقوله غير بحبك يا 🏹💘زمالك افضل احبك 👌 ‎#احنا_الزمالك_يا_رجاله