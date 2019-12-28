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أخبار العالم

السيسي وبوتين يتفقان على ضرورة تسوية الأزمة الليبية.. والجيش الليبي يبسط سيطرته على طريق المطار في طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
الجيش الليبي يعد بإنهاء المعركة في قلب طرابلس
اتفاق روسي مصري على التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي
اجتماع لمجلس الأمن الوطني الجزائري بشأن ليبيا ومالي
مقتل أميركي بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية
الرئيس اللبناني يدعو القوى الأمنية لليقظة ومكافحة الفساد
أمريكا تحذر من "إجراءات استفزازية" لإيران في الشرق الأوسط

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

كما اتفق الرئيس المصري ونظيره الروسي على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

على الصعيد الإقليمي والدولي، قالت "الوطن" إن الجيش الوطني الليبي أعلن سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن الجيش أحرز تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم الجيش الليبي، احمد المسماري قوله: "الجيش سيطر على مواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين كما سيطرت قوات الجيش على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس".

وقالت "القبس" إن مجلس الأمن الوطني الذي يجمع أعلى السلطات المدنية والعسكرية في الجزائر، عقد جلسة لمناقشة الوضع على الحدود، لا سيما الأوضاع مع ليبيا، واتخذ "تدابير" لحمايتها، بحسب الرئاسة، حيث درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي".

وأضاف المجلس: "قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة في ما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا".

وأفادت "الجريدة" بأن مسئولون أميركيين أكدو أن متعاقدا مدنيا أميركيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك، الجمعة، مشيرين إلى أنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عدة عسكريين بجروح طفيفة.

ونقلت "الراي" عن الرئيس اللبناني، ميشال عون قوله إن القوى الأمنية لليقظة من أجل مكافحة أي خلل أمني، وإبقاء عيونهم ساهرة لمكافحة الفساد وفق صلاحياتها بحسب القانون، مضيفًا: "البلاد تمر بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها"، معربا عن أمله في أن تبدأ الأمور في التحسن تدريجا مع الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة.

دوليًا، أبرزت "الأنباء" تصريحات القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، توماس مودلي، بأن إيران قد تتخذ "إجراءات استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى بالمنطقة في المستقبل، مضيفًا: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وتابع "ليس هناك ما يؤشر لي على أن لديك تغير في توجه القيادة قد ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه، إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".
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