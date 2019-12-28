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رياضة

جلوب سوكر 2019.. محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في العالم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
محمد صلاح - رونالدو
محمد صلاح - رونالدو - ميسي
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ريهام بكير
أعلن منظمو النسخة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي العالمي، الذي يعقد اليوم السبت، تحت عنوان "مسرعات مستقبل كرة القدم في العالم"، عن إلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلمة خاصة في المؤتمر، وذلك على هامش حفل جوائز جلوب سوكر 2019.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض التجارب العالمية في مجالات الإدارة الرياضية والتدريب والتسويق وتنظيم الفعاليات والبطولات، بحضور أبرز المسئولين من الاتحاد الدولي "الفيفا" ورؤساء الأندية، والحكام، وصناع القرار، ونجوم لعبة كرة القدم.

وينافس المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق فان دايك، ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ، على جائزة "جلوب سوكر 2019"، لأفضل لاعب في العالم في الحفل الذي يقام غدا الأحد في دبي.

وشهدت الترشيحات الأولية لأفضل مدرب في العالم تواجد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر ، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية، لصالح فرناندو سانتوس (البرتغال)، إيريك تن هاج (أياكس أمستردام)، ويورجن كلوب (ليفربول).
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