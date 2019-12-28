غدا.. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول





كما تم توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.







أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لطلاب البكالوريوس بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.وتم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة.