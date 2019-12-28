AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المكسيك تغلق ملجأ للمهاجرين بسبب تفشي فيروس شديد العدوى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
ملجأ المهاجرين في
ملجأ المهاجرين في المكسيك
Advertisements
أ ش أ
أعلنت السلطات المكسيكية إغلاقها بشكل مؤقت لملجأ يؤوي مهاجري أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب تفشي فيروس شديد العدوى "الجدري المائي".

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت عن مسؤولين في ولاية تشيواوا المكسيكية قولهم إن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا بالفيروس.

ويمثل ذلك المرفق الذي يؤوي نحو 800 شخص جزءا من شبكة ملاجئ في المكسيك تستخدمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض تطبيق سياستها بإرسال المهاجرين الذين أغلبهم من أمريكا الوسطى جنوبي الحدود، في الوقت الذي يجري فيه بحث طلباتهم للجوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الإصابة بفيروس الجدري.. الأول هو الأخطر

لو اطعمت أطمن.. طرق فعالة للوقاية من فيروس الجدري

تم القضاء عليه عام 1980.. تعرف على الفرق بين فيروس الجدري الجديري المائي.. الإصابة بالأول تسبب تشوهات.. والانتقال المباشر يعتبر الأخطر.. وبهذه الطريقة يتم الوقاية منه وعلاجه

اعراض الجدري الكاذب .. هذه العلامات تتطلب الذهاب للمستشفى فورا

أعراض الجدري للكبار.. 7 علامات تشير إلى المرض

المكسيك تقول لا لأمريكا: لن تفتشونا في بلادنا

ترشيحاتنا

لن تصدق| هكذا كان يتواصل عسكري الدورية مع القسم في حال طلب الدعم

فيديو مؤثر.. لحظة العثور على رضيع بأحد صناديق القمامة بالسعودية

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

أهم الأخبار.. شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc".. مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. موقف محرج لعروس أثناء زفافها

ماذا قال أحمد السعدني بعد خطبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها