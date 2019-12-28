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منوعات

توقعات بموجة حرارة جديدة تضرب أستراليا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
توقعت تقارير الأرصاد في أستراليا أن تضرب موجة حرارة شديدة جديدة البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع مما يثير المخاوف من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة إلى تكثيف حرائق الغابات المدمرة التى خرجت منذ أسابيع عن نطاق السيطرة.

وقامت السلطات فى بعض مناطق ولاية جنوب استراليا برفع درجة التحذير من خطر الحرائق إلى مستوى "شديد"، ونصحت السكان بإخلاء منازلهم مبكرا ، فيما يعد الخيار الأكثر أمانا لنجاتهم من الخطر.

وذكر مكتب الأرصاد الاسترالى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية فى اديليد عاصمة الولاية يومى السبت والأحد وربما تصل إلى 40 درجة مئوية يوم الاثنين القادم.

أما مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا فيمكن أن تشهد تسجيل 41 درجة مئوية فى ذروة الموجة الحارة الجديدة.

يذكر أن حرائق الغابات تجتاح مناطق من أستراليا منذ نحو شهرين ، وأودت بحياة تسعة اشخاص على الاقل ، كما قضت على آلاف الهكتارات من الأراضي ودمرت اكثر من 800 منزل تماما ، بخلاف الممتلكات التى لحقت بها اضرار مادية ونفوق العديد من الحيوانات.
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