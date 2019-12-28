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أخبار العالم

محكمة أمريكية تقضي بإعادة إصدار الحكم على شاب أدين بمحاولة دعم داعش

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
داعش
داعش
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أ ش أ
أمرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بإعادة إصدار الحكم على شاب أمريكي أدين بمحاولة تقديم الدعم لتنظيم داعش وحصل على حكم بالسجن 17 عاما، معتبرة أن هذا الحكم "بسيط بشكل صادم".

واعتبرت محكمة استئناف الدائرة الثانية في مانهاتن بنيويورك أن محكمة بروكلين الفيدرالية التي أصدرت الحكم قللت بشكل كبير من خطورة الجريمة، وقالت إنها على قناعة تامة من حدوث "خطأ" أفضى إلى إصدار هذا الحكم المخفف.

وأضافت محكمة الاستئناف الفيدرالية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ أنه لو طبق هذا الحكم سيؤدي إلى تدمير الإدارة القضائية في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دليل إصدار الأحكام يشير إلى وجوب إصدار حكم بسجنه 85 عاما.
وكان الأمريكي فريد موموني (25 عاما) قد أقر بالذنب عام 2018 في التخطيط لتقديم الدعم لتنظيم داعش ومحاولة قتل عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بسلاح أبيض.
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