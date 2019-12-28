العراق: مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك شمالي البلاد.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح، كما قتل متعاقد مدني، في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك، حيث توجد قوات التحالف".



وأضافت أن قوات الأمن العراقية فتحت تحقيقا بهذا الصدد، وسيتم نشر معلومات إضافية في وقت لاحق.



وكان الجيش العراقي، قد أعلن أمس الجمعة إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية بالقرب من مدينة كركوك.