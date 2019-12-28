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أخبار العالم

صدام أمريكي تركي.. أنقرة تعتزم شراء دفعة جديدة من صواريخ إس 400

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تعتزم تركيا، شراء دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، لقناة "روسيا 24" بأن تركيا سوف تشتري، على الأرجح، دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية إن روسيا تتوقع أن تتعاقد تركيا على شراء المزيد من منظومات "إس-400".

ولفت بوريسوف إلى أن قرار تركيا بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية لم يأت هكذا بالصدفة، فمنظومة "إس-400" تتمتع بالمواصفات الفنية التي تمنحها تفوّقًا على مثيلاتها الأجنبية.

وتعاقدت تركيا في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.
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