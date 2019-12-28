صدام أمريكي تركي.. أنقرة تعتزم شراء دفعة جديدة من صواريخ إس 400

تعتزم تركيا، شراء دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.
وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، لقناة "روسيا 24" بأن تركيا سوف تشتري، على الأرجح، دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.
وتعاقدت تركيا في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.
وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، لقناة "روسيا 24" بأن تركيا سوف تشتري، على الأرجح، دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.
وقال نائب رئيس الحكومة الروسية إن روسيا تتوقع أن تتعاقد تركيا على شراء المزيد من منظومات "إس-400".
ولفت بوريسوف إلى أن قرار تركيا بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية لم يأت هكذا بالصدفة، فمنظومة "إس-400" تتمتع بالمواصفات الفنية التي تمنحها تفوّقًا على مثيلاتها الأجنبية.
وتعاقدت تركيا في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.