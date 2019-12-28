صدام أمريكي تركي.. أنقرة تعتزم شراء دفعة جديدة من صواريخ إس 400

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية إن روسيا تتوقع أن تتعاقد تركيا على شراء المزيد من منظومات "إس-400".





تعتزم تركيا، شراء دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، لقناة "روسيا 24" بأن تركيا سوف تشتري، على الأرجح، دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.ولفت بوريسوف إلى أن قرار تركيا بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية لم يأت هكذا بالصدفة، فمنظومة "إس-400" تتمتع بالمواصفات الفنية التي تمنحها تفوّقًا على مثيلاتها الأجنبية.وتعاقدت تركيا في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.