الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28-12-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، السبت 28 -12-2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 و4.6 جنيه.



واستقرت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح البصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، والباذنجان البلدى بين 2 و3.5 جنيه.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، السبت، بين 7 و11 جنيها، وتراوح البرتقال البلدى بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و3 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 و3 جنيهات.



وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.