AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية أكثر من المتوقع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، الجمعة، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في حين زاد مخزون البنزين.

وبحسب "رويترز"، انخفضت مخزونات الخام 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 418 ألف برميل يوميا، وزاد معدل تشغيل المصافي 2.7 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت مليوني برميل إلى 239.3 مليون برميل، في حين توقع المحللون أن ترتفع 1.7 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل إلى 124.9 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 800 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 466 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط 1% بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي

أسعار النفط ترتفع بفعل توقع أوبك عجزا في الإمدادات

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

من التجمع إلى الهند.. شاب في زي امرأة يلف العالم بـ تهم مختلفة| حقيقة صورته

لميس سلامة: نسبة الإشغال تصل إلى 70% في درة النيل.. فيديو

بعد تراجع الدولار اليوم.. أسعار جيلي geely في مصر

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. فيديو

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم