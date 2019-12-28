33 مليار درهم.. قفزة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات المغربية

كشفت إحصائية جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية (ANRT)، عن ارتفاع كبير فى حركة المعاملات بشكل غير مسبوق مقارنة بعام 2017.



وحسب الإحصائية، فإن قطاع الاتصالات يختتم عام 2019 بمعاملات يبلغ قدرها 33 مليار درهم، بارتفاع قدره ملياريْ درهم مقارنة بالعامين الماضيين.



وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بالمغرب أكثر من 26 مليون مشترك، موزعين على الشركات الاتصالاتية الثلاث، وتستحوذ شركة اتصالات المغرب على حصة الأسد باعتبارها فاعلًا تاريخيًا منذ عقود في المملكة.



وذكرت المعطيات أن المخطط الوطني يهدف لرفع كفاءة خدمات الإنترنت والخدمة الهاتفية ذات جودة وربطه بالإنترنت عالي الجودة وتوصيله لـ 10.740 منطقة قروية بتكنولوجيات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، حيث تمت تغطية ما يقارب 4000 منطقة، أي بنسبة إنجاز بلغت 37 في المائة.



أما نسبة المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت من نوع "الألياف البصرية المتصل بالمنزل"، فقد بلغت حوالي 105 آلاف مشترك في نهاية سبتمبر الماضى، أي بنسبة نمو تتخطى الـ 65 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.



وأشارت معطيات "ANRT" إلى تفعيل خدمة التجوال الوطني في خدمات الهاتف والإنترنت من الجيل الرابع في 3400 منطقة مُدرجة في إطار الخدمة الأساسية للمواصلات، الأمر الذي يعود بالنفع على المستفيدين الذين لم يعودوا ملزمين بتغيير متعهدهم، كما جرى خفض تعريفات الربط البيني للشبكات الثابتة والمتنقلة.



وخلال اجتماع مجلس إدارة هذه المؤسسة، الخميس، جرى التأكيد من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد الأقطاب الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.



ويظل مؤشر تحسن الخدمات الاتصالاتية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصاد أي بلد بحكم تأثيره المباشر وغير المباشر في جلب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية ورفع تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى كونه البنية الأساسية للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان مسايرة الركب الدولي.