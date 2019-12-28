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افتتاح معرض 50 سنة فن للفنان محمد زينهم.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
افتتاح معرض 50 سنة
افتتاح معرض 50 سنة فن للفنان محمد زينهم
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فرح علاء الخولي
عرض الإعلامي "محمد جاد"، تقرير عن افتتاح معرض 50 سنة فن للدكتور محمد زينهم فى برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، والذي يقام في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتابع الإعلامي محمد جاد، أن المعرض يتمتع بطاقة رائعة وهي طاقة الفن، ويضم المعرض 70 عملا فنيا متنوعا من أعمال الفنان محمد زينهم، يقدم من خلالها أفكارا ونماذجا مختلفة.

وقد تم افتتاح المعرض أمس الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءً، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور محمد زينهم والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب، المعرض بمشاركة مجموعة من الفنانين ومن يرعوا الثقافة والفنون في مصر.

ويعرض الفنان محمد زينهم مجموعة من لوحاته الإبداعية في معرض فني متنوع يقدم خلاله أكثر من 70 عملا متنوعا تجمع بين اللوحات ذات المساحات الكبيرة والتي تصل إلى 2 متر × 2متر والمعالجة الزجاج المؤلف بالرصاص والنحت البوليستر والصوف والكتل الزجاجية. 

ويقدم زينهم في معرضه رؤيته الخاصة في مشوار للحياة، فهناك لوحة الحياة وسط الدمار الذي عبر عنها الفنان بخروج الإنسان المصري منتصرا قادرا على مواصلة حياته من حالة الصراع مع الإرهاب الذي كان موجودا في فترة ما.
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