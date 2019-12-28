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مرأة

ممارسة الرياضة تقلل فرص الإصابة بمرض خطير.. تعرف عليه

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
فوائد ممارسة الرياضة
فوائد ممارسة الرياضة الخفيفة يوميا
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أ ش أ
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة القدر المناسب من الرياضة تقلل مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

وقامت الدراسة التي نشرت في دورية "كلينيكال ايكولوجي" بتحليل البيانات من أكثر من 750 الف شخص بالغ فى الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا.

ووجدت أن المعدلات الموصوفة من الرياضة والنشاط البدنى ساهمت فى تقليل الإصابة بسبعة أنواع من السرطان من بين 15 نوعا أخضعها الباحثون للدراسة.

وأوضحت الدراسة أن أنواع السرطان التى تضاءلت فرص الإصابة بها هى سرطان القولون والصدر والكلى والكبد والنخاع الشوكى وبطانة الرحم وغيرها.

وكانت عدة دراسات سابقة قد توصلت إلى نتائج مماثلة حول النشاط البدني والسرطان، ولكن فى التحليل الأخير قام الباحثون بدراسات أعمق فى العلاقة بين مستوى النشاط البدنى وكيفية تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
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