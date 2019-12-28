برلمانى: مبادرة المركزي لدعم السياحة ستحدث طفرة وتعالج جزءا كبيرا من الخلل بالقطاع

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمبادرة البنك المركزي لدعم تمويل القطاع بمبلغ 50 مليار جنيه، والتي تعد الأضخم على الإطلاق من جانب الدولة لدعم قطاع السياحة، حيث تم زيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليارا وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 /12 /2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.



وأوضح متولى فى بيان صحفى له أهمية المبادرة في رفع الروح المعنوية للقطاع، فقد أعطت دفعة قوية للقطاع عندما أطلقها الرئيس السيسي من خلال البنك المركزي خاصة، فهي تمنح السياحة المصرية أفضل الظروف لانطلاقها خاصة مع توالي الأرقام التي تؤشر بنمو السياحة الوافدة لمصر في الأونة الأخيرة وفق التقارير الدولية.



وأضاف أنها تقدم الكثير من الدعم لصناع السياحة في شرم الشيخ ونوبيع وطابا وسانت كاترين، كما تعطي الفرصة للفنادق لإحداث طفرة كبيرة من تجديدات مع قلة مستوى الفنادق في الآونة الأخيرة بسبب ما شهده القطاع منذ ثورة يناير، فضلًا عن بعض الفنادق المغلقة تماما، وبالتالي تستطيع الفنادق الاقتراض من البنوك مطالبًا من جميع الفنادق الاستفادة القصوى منها حتى تساعد في رفع الجودة و الخدمة المقدمة فيها.



واختتم: أن افتتاح المتحف المصري الكبير بداية العام الجديد، والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، ستنعكس بالتأكيد على السياحة فى صعيد مصر، ومن المنتظر أن تجذب المقاصد السياحية الثقافية، الكثير من عشاقها حول العالم.