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فاروق حسني يفتتح معرض كولاج في فبراير المقبل.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
الدكتور فاروق حسني
الدكتور فاروق حسني
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن فن الزجاج يعد من أصعب الفنون لأنه يحتاج إلى مجهود كبير في التركيز في أدق التفاصيل، وأيضًا لأنه يحتاج إلى درجة حرارة عالية لصهره وتشكيله ويتطلب مدة طويلة للتبريد والتلوين، ولذلك الخروج بمثل هذه القطع في معرض 50 سنة فن للفنان محمد زينهم هو أمر رائع ويدل على مدى حرفية وتمكن الفنان محمد زينهم.

وأضاف الدكتور فاروق حسني، خلال حوار خاص في جولته في معرض 50 سنة فن في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن المعرض يتضمن أعمالا فنية تشكيلية وتجريدية وهناك أعمال أخرى فيها تشخيص لبعض الشخصيات، وهناك قطع متفردة ومصنوعة بتكنيك جديد ومختلف عن اللوحات الأخرى.

وأكد الدكتور فاروق حسني، أنه يحرص في عرض كل مدارس الفنون الجديدة المقدمة من خلال أعماله في المعارض، ومعرضه القادم سيتم افتتاحه في فبراير القادم، وأن ما يميز أعماله هو الفن التجريدي الذي لا يمكن وصفه وإنما عند رؤية العمل متكامل يتم إدراك رسالة اللوحة، ويضم المعرض هذه المرة إحدى أنواع الفنون وهو الكولاج لمساعدة الجمهور في ربط عناصر اللوحة.

وأكد الدكتور فاروق حسني، أن من الضروري علي الافراد ان يطلعوا على كل انواع الفنون وزيارة مثل هذه المعارض لإدخال نوع من الطاقة الإيجابية غير المسبوق الشعور بها إلا من خلال رؤية مثل تلك الأعمال الفنية.

وقد افتتح الدكتور فاروق حسني، أمس، معرض 50 سنة فن للفنان محمد زينهم، المقام بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
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