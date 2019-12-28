بطلة كليب راسمك فى خيالي لـ محمد حماقي تكشف سرا جديدا بشأن العمل

أكدت الممثلة رؤى، بطلة كليب الفنان محمد حماقي الجديد "راسمك فى خيالي" أنها كانت مريضة جدًا يوم تصوير الكليب، وكانت تعاني من مشاكل في صوتها بسبب التعب، لكنها قاومت مرضها كي تستطيع تصوير مشاهد الكليب.



وكشفت رؤى، سرًا لـ "صدى البلد" عن مشاركتها في الكليب، موضحة أنها لم تكن تنوي الذهاب إلى الأوديشن الخاص بالفيديو كليب، وقررت عدم الذهاب بالفعل لأنها لم تجد في نفسها المواصفات التي تتميز بها الفتيات في كليبات الأغاني الخاصة بـ حماقي.



وأكدت، أن الظروف كلها هيأت لها الفرصة كي تتراجع عن هذا القرار وتذهب إلى الاوديشن في نهاية الأمر ليقع الاختيار عليها لتكون بطلة الكليب.



يذكر أن كليب أغنية "راسمك فى خيالي" لـ محمد حماقي حقق نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقترب من كسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحه، وهو من إخراج مصطفى عامر.