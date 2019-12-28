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أخبار العالم

30 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم، السبت، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في تفجير إرهابي بالعاصمة مقديشو.

وقالت وسائل إعلام صومالية، إنه سمع دوي انفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشو صباح اليوم السبت.

ونقلت "إذاعة شبيلي" الصومالية عن شهود عيان قولهم أنه تم تفجير السيارة المفخخة في مكتب ضرائب في محيط نقطة التفتيش وأعقب ذلك إطلاق نار مستمر من قبل قوات الأمن.
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