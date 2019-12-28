مطالب بمساءلة وزيرين فى تونس بسبب زيارة أردوغان.. الرئيس العراقي يهرب من الاغتيال فى بغداد.. والجيش الليبي على أعتاب طرابلس.. أبرز ما نشرته الصحف الإماراتية

"الوطن": الجيش الليبي على بعد 4 كم من قلب طرابلس

"الإمارات اليوم": تهديدات بالقتل تدفع الرئيس العراقي للخروج من بغداد

"الخليج": المعارضة التونسية تطالب بمساءلة وزيرين حول زيارة أردوغان

من جانبها، قالت "الوطن" إن مصادر عسكرية أكدت اجتياح القوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي لطريق المطار، وقالت إنها تواصل زحفها باتجاه الخزانات، مشيرة إلى وجود حالة انهيار ملحوظة في صفوف قوات الوفاق.





وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ «الجيش الوطني الليبي»، أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية، فيما رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، هروب رئيس الحكومة، فايز السراج للعاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت قوات الجيش استعادة منطقة الحرشة التابعة لمدينة الزاوية، بحسب ما ذكره موقع بوابة «إفريقيا الإخبارية».







وكان الطيران الليبي استهدف في وقت سابق تمركزات تابعة للجماعات المسلحة بمحيط مصفاة الزاوية شمال غربي البلاد، بحسب الموقع الإخباري.

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك مطالبة الحزب الحر الدستوري المعارض في تونس بمساءلة وزيري الخارجية والدفاع على خلفية الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقالت "الخليج" إن الحزب أرجع دعوته لمساءلة الوزيرين في البرلمان، إلى الغموض الذي رافق زيارة أردوغان، وعدم إطلاع الرأي العام على فحواها، وغياب وزيري الدفاع والخارجية عن المباحثات في مخالفة لنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية.وأوضح الحزب سبب دعوته "اعتبارًا لما راج من معطيات تفيد تعلق هذه الزيارة بالملف الليبي، وتبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية وإقليمية، وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شئون الغير، مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية".ووصل الرئيس التركي أمس الأول، الخميس، تونس في زيارة غير معلنة دامت يومًا واحدًا ضمن وفد ضم وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين، وفجرت الزيارة تكهنات على السطح بالتحضير لتدخل عسكري وشيك في ليبيا.وأصدرت منظمات وأحزاب تونسية بيانات تضمنت تحفظات إزاء زيارة الرئيس التركي وتنديدًا بالتصعيد في ليبيا ومن بينها، اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب "حركة الشعب" و"حركة مشروع تونس" و"حزب العمال" و"الحزب الدستوري الحر".وقال الناطق باسم ما تسمى "قوة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات حكومة الوفاق"، عبد الباسط تيكة، الجمعة، إن قوات عملية «بركان الغضب» اضطرت للانسحاب من محور صلاح الدين على شكل مجموعات للحفاظ على حياة الأفراد والمسلحين أمام تقدم قوات الجيش.واعتبر تيكة، في تصريح إعلامي، تلك الانسحابات هي مناورات تكتيكية، وهو أسلوب مناورة، وليس انسحابًا كاملًا، بل عملية استراتيجية وعسكرية دفعت فيها الظروف إلى التراجع وتشكيل مجموعات مختلفة لصد ما وصفه بالعدوان.كما أوضح الناطق باسم العملية أن قوات الوفاق تنسحب من مربع قتالي إلى آخر حتى نجحت في العملية التكتيكية والانسحاب دون خسائر في الأرواح، لافتًا إلى طلبهم تعزيزات وإمدادات من المحاور الأخرى لدعم المقاتلين في محور صلاح الدين، مؤكدًا وصول كمية من المدافع كتعزيزات، وفق قوله.في سياق منفصل، قالت "الإمارات اليوم" إن العراقيين انقسموا، بردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة.وأوضحت أن البعض اتهمه بـ«خرق الدستور»، بينما اعتبر آخرون أن ما فعله «فعل وطني» ردًا على ضغوط «الأحزاب الفاسدة»، وذلك في وقت حذر «شباب انتفاضة أكتوبر»، أمس، الجمعة، من أن كتل «الفساد والمحاصصة» تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المؤقتة، مهددين بأن الفرصة الأخيرة شارفت على الانتهاء، وأن خطوتهم المقبلة تستهدف «حل البرلمان».وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية وسط دعوات إلى التصعيد وإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية، وأغلق هؤلاء الطريق المؤدية لميناء مدينة أم قصر في محافظة البصرة، وهو ما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.وقال المتظاهرون في بيان، إن «الأمر أضحى جازمًا، كتل الفساد والمحاصصة تريد أن تبقى وتعيد إنتاج نفسها، وهي استخدمت كل ما تملك من وسائل الضغط ليكون المكلف برئاسة الوزراء ضمن حدود المحاصصة الطائفية المقيتة».وأضافوا «نعم الكتل تريد مرشحًا تابعًا لها، أولى مهامه الالتفاف على مطالب الانتفاضة، وفضها، وبالتالي استمرار النهب والفساد والبيروقراطية والمحاصصة»، وتابعوا: «نحيي موقف الرئيس برهم صالح وندعمه في استخدام صلاحياته بتنفيذ المادة 81 الدستورية، وتكليف شخص من خارج دائرة الفساد وكتله السياسية».