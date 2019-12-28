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منوعات

سوري يسب السعوديات.. والسلطات ترد| فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بسبب جملة تلفظ بها شاب سوري ، انهارت تجارته رأس على عقب، حيث تم إغلاق محلاته التجارية بالمملكة العربية السعودية، وفرضت عليه غرامة مالية كبرى بالريال السعودي. 

حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لشاب سوري يقيم في السعودية، وهو يدين إغلاق المحلات التجارية التي يمتلكها في مدينة الرياض من قبل البلدية، ومطالبته بغرامة مالية.

وأعرب الشاب ، عن غضبه بسبب هذا القرار الذي جاء بعد أن تقدمت السيدات السعوديات بالإبلاغ عنه، حيث وصفهن بأنهن "أمهات القمل". 

لتتسبب تلك الجملة في معاقبته من خلال تجارته واستفزاز النشطاء على مواقع التواصل، والذين طالبوا بترحيله من البلاد.
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