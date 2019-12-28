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أخبار العالم

سقوط 15 مصابا في انفجار بأحد مصانع الطائرات في أمريكا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
سقوط 15 مصاب بعد
سقوط 15 مصاب بعد انفجار ضرب مصنع طائرات أمريكي
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سمر صالح
أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا، بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير، وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة.

وقال مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون جالاجر، في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهما ربما يعاني من إصابات خطيرة.

وأوضح مسؤولو الشركة الأمريكية أن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك، دانييل ويغنر، إن الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات.

وأضاف ويغنر أن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل، ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين، مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى.

وأظهر مقطع مصور من موقع الحادث ما بدا أنها سحابة من البخار تتصاعد من المبنى المتضرر، وقال ويغنر إن هذا الغاز غير ضار.

وقالت متحدثة باسم تيكسترون إنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3، حيث يجرى تصنيع طائرات تجريبية ومن بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في الأغراض العامة.

وكان من المقرر أن تدخل الطائرة سكاي كورير الخدمة في 2020، حسبما قالت تيكسترون من قبل، وقالت المتحدثة إن من السابق لأوانه تحديد الأضرار التي لحقت بالنموذج الأولي للطائرة الذي يجري إنتاجه.

وشركة تيكسترون للطيران إحدى وحدات شركة تيكسترون وتقوم بتصنيع طائرات بيتشكرافت وسيسنا.
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