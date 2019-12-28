بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم السبت أن تركيا تستعد لنشر قوات بحرية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى دفعة من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.





ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي كبير قوله: إن تركيا تخطط لإرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات رئيس الوزراء فايز السراج.





ويبدو أن دافع تركيا إلى المبادرة بالتحرك في ليبيا هو تطلعها للحصول على صفقات من الدولة الغنية بالنفط، وإحياء عقود عمل كانت جمدت بعد الإطاحة بالقذافي.





وقال المسؤول التركي ومسؤول ثان في ليبيا إنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تعزز جماعات المعارضة السورية المنتمية لعرق التركمان التي قاتلت إلى جانب تركيا في شمال سوريا الحكومة في طرابلس على الفور وطلب كلا الشخصين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية.



