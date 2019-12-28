AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عميد سياسة واقتصاد: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تخفف العبء على المواطن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
علي مسعود ، عميد
علي مسعود ، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف
Advertisements
ريهام فيكتور
قال علي مسعود ، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها التخفيف على عاتق المواطن المصري.

وأضاف علي مسعود، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على " قناة مصر الأولى "، أن ما وفرته الأجهزة المعنية والشركة الوطنية أدى إلى انخفاض معدلات التضخم بصورة ملحوظة، إلى جانب المبادرة تشجيع المنتج المحلى التى تنفذ الآن .

وأشارت عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إلى أن مبادرة تشجيع المنتج المحلى تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف عن المواطن المصرى ، بالإضافة الى مواجهة الكم الضخم الذى يتم استيراده من الخارج ، وتشجيع الصناعة المصرية واجب لكل مسؤول.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف، أننا نمتلك مجموعة كبيرة جدا من المصانع التى يتم تأسيسها فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى، منوها إلى ان كل ذلك يساعد على وقوف المناطق الصناعية على أرجلها من جديد.

وأكد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف، أن كل ذلك يساهم فى إعادة الثقة للمستهلك المصرى للمنتج المحلى، من خلال تقديم منتج مصرى بسعر اقل وبنفس الجودة العالمية ، مما يعمل على زيادة الطلب وتحسين عجلة الاقتصاد في الدولة.

وأوضح عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعه بنى سويف ،أن اجهزه الدوله المعنيه لابد أن تتكاتف معا لتخفيض تكلفة الإنتاج فى المصانع المصرية ، وبالتالى انخفاض تكلفة المنتج نفسه ، مما يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي لها.

ويذكر : " أن الدوله المصريه لابد أن تهتم بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصريه والافريقيه ، منوها الى ان قدرة المنتج المصرى على المستوى الافريقى عاليه جدا بالنسبة للمكان واللوجستيات أو المنطقة ، مضيفا أن المنتج المصرى يحتل مناطق متقدمة جدا فى التصدير، لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل معا لتنفيذ التوجيهات الحكومية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدكتور علي مسعود: ننتظر استثمارات إماراتية في قطاعات تمثل أولوية لمصر.. فيديو

أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي أعطى الأولوية لبناء الإنسان المصرى.. فيديو

مسعود: محور 30 يونيو سيساهم في ربط سيناء بالوادي..فيديو

الصناعات الكيماوية تخاطب الشركات للاشتراك فى مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلى

علي مسعود: منتدى شباب العالم يمثل الدولة المصرية في ثوبها الجديد.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو مؤثر.. لحظة العثور على رضيع بأحد صناديق القمامة بالسعودية

في جلسة تصوير مثيرة.. مي سليم تبرز أنوثتها بفستان قصير

ظهور نادر لزوجة عبد المنعم مدبولي| في ذكرى ميلاد صاحب مدرسة المدبوليزم

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

بطلة كليب راسمك فى خيالي لـ محمد حماقي تكشف سرا جديدا بشأن العمل

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها