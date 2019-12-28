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منوعات

ست الكل عندها حق.. الموبايل يسبب مشكلات عقلية ونفسية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لا ننكر أن التكنولوجيا، وتحديدًا الهواتف المحمولة، أضافت إلى حياتنا الكثير من الفوائد، ولكن يوجد جانب آخر للهواتف المحمولة يقول إن أضرارها أكثر من منافعها، حيث تؤثر على الصحة العقلية والنفسية، لتثبت تلك الدراسة نظرية الأمهات بأن أغلب الأمراض تأتي بسبب "الموبايل".

وأثبتت دراسة أجرتها "سي إم آر" وهي هيئة متخصصة في بحوث واستشارات التقنية، أن 50% من الهنود لا يمكنهم العيش بدون هواتفهم، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت الدراسة إن 75% ممن يدمنون استخدام الهواتف المحمولة، تأثرت حياتهم النفسية والعقلية، وتوصلوا إلى أن 1 من كل 4 يعانون من مشكلات جسدية بسبب الهاتف.

كما أن الدراسة أوضحت أن مشكلات الإبصار والصداع الدائم والأرق، تأتي نتيجة استخدام الهاتف المحمول، حيث وجدت أن 80% ممن خضعوا للدراسة كان الهاتف هو آخر ما قاموا بالاطلاع عليه.

وكذلك قال 74% منهم إن أول ما يقومون بفعله عند الاستيقاظ هو تصفح الهاتف.
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