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اقتصاد

بسبب الكريسماس.. ارتفاع أسعار كرتونة البيض 3 جنيهات بالمزارع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال أحمد حسين حسان رئيس الشعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة البحر الأحمر التجارية ، أن أسعار طبق بيض المائدة عدد 30 بيضة سواء المزارع أو البلدى أو الأورجانيك يشهد ارتفاع فى الأسعار تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات ابتداء من يوم الخميس الماضي سواء فى الجملة او التجزئة والقطاعى ليصل سعر الطبق 43 جنيها البيض البلدى الفلاحى ،و34 جنيها الابيض مزارع ،و30 الاحمر ،و39 جنيها البلدى مزارع ،والعشر بيضات من صنف الحيوى الأورجانيك 20 جنيها فى المولات والسلاسل التجارية بالمحافظة.

وأضاف حسان، إن وراء ذلك التحضيرات الخاصة بأعياد الكريسماس، واحتفالات أعياد الميلاد سواء التجارية بمحال صناعة الحلويات أو الأسر بمختلف مستويات دخول المعيشة ، إذ أن البيض يدخل فى العديد من الحلويات وصناعة التورت، خلافا لما شهده سوق بيض المائدة طوال الأسابيع الماضية من استقرار طبق بيض المائدة المزارع عند 32 جنيها للأحمر، و31 جنيها للأبيض، والبلدى 40 جنيها.

ونوه رئيس الشعبة ، أن حجم عرض بيض المائدة فى السوق ثابتة ، و حجم الإنتاج من بيض المائدة تعدى 10 ملايين بيضة شهريا على مستوى المحافظات، متوقعا أن تعود أسعار بيض المائدة الى المستويات السابقة بعد 7 يناير القادم خصوصا مع انتهاء الأعياد والاحتفالات وختم التيرم الأول الدراسى والجامعى، وبدء إجازة نصف العام فى 23 يناير القادم . 
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