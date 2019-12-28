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توك شو

للوصول إلى المريخ.. الصين تطلق أقوى صواريخ الفضاء في العالم.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
صاروخ
صاروخ
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يكشف تفاصيل إطلاق الصين لأقوى صواريخ الفضاء في العالم.

وقامت الصين بإطلاق أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها للوصول إلى المريخ في عام 2020.

وانطلق صاروخ "لونج مارش 5" من موقع ونشانج في جزيرة هاينان في الساعة 20.45 بالتوقيت المحلي (12.45 ت غ)، وفق مشاهد بثها مباشرة التليفزيون الرسمي الصيني.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة: "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيغيان 20 في المدار".

وأضافت الوكالة أن عملية الإطلاق تسمح بـ"اختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء"، وهذا الإطلاق يعتبر إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعده.

وتخطط الصين لإقامة محطة فضائية ضخمة في الفضاء الكوني حول الأرض بحلول 2022.

ويفترض أن تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد أن تعود محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا) إلى الأرض في 2024.
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