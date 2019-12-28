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أخبار العالم

داعش ينشر فيديو لإعدام 11 مواطنا في نيجيريا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشر تنظيم "داعش" الإرهابي مقطع فيديو قيل إنه يظهر ذبح مسلحين من التنظيم المتطرف 10 مسيحيين في نيجيريا، وقال التنظيم إن ذلك يعد جزءا من حملة للثأر لقتل زعيمه أبو بكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم.

وعرض التنظيم هذا التسجيل على حسابه على موقع "تلغرام" صبيحة الاحتفال بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، مصحوبًا بتعليق مكتوب باللغة العربية من دون صوت.

وأظهرت اللقطات رجالًا في زي موحد وملثمين بأقنعة سوداء وهم يصطفون خلف أسرى معصوبي الأعين ثم أطلقوا النار على أحدهم وقطعوا رؤوس الباقين.

وكان مقطع فيديو قد تم نشره في وقت سابق يظهر الأسرى وقد نقلوا من منطقة مايدوغوري إلى داماتورو في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا حيث يقاتل المتشددون منذ سنوات، وناشد الأسرى في المقطع المصور "الرابطة المسيحية في نيجيريا" والرئيس محمد بخاري التدخل لإنقاذهم.

وأدان الرئيس النيجيري في تعليقات عدة على "تويتر" قتل هؤلاء الرجال. وقال "جنود الظلام هؤلاء أعداء لإنسانيتنا المشتركة ولا يرحمون أي ضحية، سواء من المسلمين أو المسيحيين، ومن ثم علينا ألا نتركهم يفرقوننا ويحرضونا على بعض".

وقُتل البغدادي زعيم "داعش" خلال غارة أميركية في سوريا، بينما قُتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في عملية عسكرية منفصلة في الأسبوع ذاته تقريبًا في أواخر أكتوبر الماضي.
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