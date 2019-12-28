تطوير محمية الزرانيق للاستفادة من المقومات الطبيعية

تنشيط سياحة هواة مشاهدة الطيور علي مستوي العالم

من المتوقع زيارة نحو 14 ألف سائح للمحمية سنويا طبقا لدراسات وزارة البيئة

إقامة مخيمات لعرض المنتجات الحرفية والبيئية التي يتميز بها بدو سيناء





قامت وزارة البيئة خلال 2019 برفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية لمحبى الزرانيق، وتشمل عددا من الأعمال ، لضمان حماية الموارد الطبيعية و تعظيم فؤادها والحفاظ على استدامتها .





وينتظر السياحة البيئية بشمال سيناء مستقبل كبير من أجل جذب هواة الطيور وتفعيل سياحة السفاري إلى جانب إحياء الحرف التراثية .





حيث تمثل محمية الزرانيق مدخل أساسي لتنفيذ العديد من الأنشطة لجذب السياح والاستفادة من المقومات الطبيعية لترويج للسياحة البيئية التي تساعد في إتاحة فرص عمل ورفع معدلات الدخل القومي المصري ، بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي، مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية .





وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، إن مشروع تطوير محمية الزرانيق في المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ فندق سياحي وذلك لتشجيع السياحة البيئية إلى شمال سيناء و استقبال هواة مشاهدة الطيور من مختلف دول العالم خاصة أمريكا وبريطانيا ، حيث يوجد أكثر من ٤٠ مليون من هواة مشاهدة ومراقبة الطيور بهما ، علاوة علي إقامة مواقع لمراقبة الطيور مجهزة بأحدث الأجهزة والتلسكوب .





وأضاف المحافظ ،أن المراحل التالية من التطوير لتشمل إقامة منتجعات بيئية لتشجيع نشاط صيد الأسماك والقيام برحلات السفاري وسط الصحراء، هذا بالإضافة إلى إقامة مخيمات لعرض الثقافة البدوية والمنتجات الحرفية والبيئية التي يتميز بها بدو سيناء .

كما يشمل المشروع تطوير مساكن البدو في نطاق المحمية ، والتي صممت علي أساس بيئي يتناسب وأذواق السكان المحليين للإقامة في المحمية والإسهام في المحافظة عليها ، هذا بالإضافة إلى إنشاء مرسى لمراكب الصيد بالمحمية يسع لعشرة مراكب .





وأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير المحمية يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنوع السياحات التي تتميز بها المحافظة ، خاصة السياحة العلمية ، وذلك لجذب السياحة العلمية لمحمية الزرانيق ، حيث أنه من المتوقع زيارة نحو 14 ألف سائح للمحمية سنويا طبقا لدراسات وزارة البيئة .