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محسن صلاح: معرض 50 سنة فن تخليدا لتراث الفنان محمد زينهم.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
المهندس محسن صلاح،
المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: إنه تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان محمد زينهم منذ أكثر من 35 سنة، كانت في البداية صداقة فنية ثم تحولت إلى رباط قوي، وكان له جزءٌ في المشاركة باختيار الاسم مع صديقه الفنان محمد زينهم، لتخليد أعماله على مدار 50 سنة في معرض واحد.

وتابع المهندس محسن صلاح، خلال حوار خاص له، على هامش جولته في معرض 50 سنة فن، الذي ينقله برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المعرض بالنسبة للفنان محمد زينهم هو تسجيل لتراثه وعشاقه.

وأضاف المهندس محسن صلاح، أن شركة المقاولون العرب مكلفة بتنفيذ كل المشروعات الوطنية والقومية للحكومة وبرامجها متوازية مع خطة الحكومة في التطوير وأن الشركة تتعاقد مع الحكومات الإفريقية في التنمية المحلية والأفريقية، وأن الفن التطبيقي والزجاج المعشق يوجدون على أرض الواقع من خلال مجموعة من المساجد والمباني وأشهرهم مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المهندس محسن صلاح، أن الفنان محمد زينهم تتلمذ على يده الكثير من الدفعات لمن يهون الفن التطبيقي وفن الزجاج المعشق.

وكان المهندس محسن صلاح، ضيف شرف في معرض 50 سنة فن، وقد تم افتتاحه أمس في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
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