فؤاد عيسى: تخصيص 170 مليار جنيه لإعادة تشغيل 4000 مصنع

قال الدكتور فؤاد عيسى، أستاذ الاقتصاد ووكيل اول وزارة التجارة والصناعة سابقا، إن قاطرة الدول المتقدمة بدأت بالصناعة، لافتا إلى أن أي اقتصاد وطني عبارة عن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.





وأضاف الدكتور فؤاد عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أن مصر بدأت بمشروعات البنية التحتية منذ عام 2015 ووصلنا الى مصاف الدول المتقدمة فى العديد من مشروعات البنية التحتية من كهرباء ومياة وكبارى .





وأشار أستاذ الاقتصاد ووكيل اول وزارة التجارة والصناعة سابقا، إلى أن هذا العام بدأت تهتم الدولة بالصناعة بشكل خاص، بالإضافة إلى مجموعة من المناطق الصناعية الموجودة بالقرب من محور قناة السويس منها، المنطقة الصناعية المصرية الروسية والمنطقة الصناعية المصرية الصينية.





وتابع أستاذ الاقتصاد ووكيل اول وزارة التجارة والصناعة سابقا، أن مصر اهتمت بالصناعة لأنها توفر مجموعة كبيرة من فرص العمل، إلى جانب توفير المنتج المحلى وعرضه فى السوق ، وهو يعمل على توفير الكفاية الذاتية، مما يجعلنا لا نعتمد على الواردات.





وأوضح أستاذ الاقتصاد ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقا، أن الآن فاتورة الواردات تستهلك الاحتياطى النقدى من الجدولة للدولة، منوها إلى أن أي منطقة صناعية جديدة تحرص على توفير السلع الموجودة في السوق بجودة جيدة وبسعر مناسب للمواطن.





ويذكر: "أن هناك 4000 مصنع كانوا متعثرين صناعيا منذ فترة، فبدأت الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي بتخصيص 170 مليار جنيه للمستهلك المحلى المصرى، وتشجيع الصناعة، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا إلى أن العمل على إعادة تشغيل 4000 مصنع والاتفاق على وجود حوالى 14 مدينة صناعية فى مختلف المحافظات لتوفير المنتج المحلى بدلا من الاعتماد على الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية لتمويل واردات أخرى إنتاجية رأسمالية.