أردوغان_ينقل_سوريين_إلى_ليبيا يتصدر تويتر.. ومغردون: يعادي العالم بدعمه للإرهاب

يسعى أردوغان لتكرار نموذج الإرهاب السوري في ليبيا، وهو ما يتأكد مع ظهور نواياه تجاه ليبيا، فالفاشي العثماني الذي فشل في ضم سوريا إليه عبر مخطط محكم لدعم الإرهاب هناك، حاول نقل رجاله إلى ليبيا ودعم الإرهاب هناك.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #أردوغان_ينقل_سوريين_إلى_ليبيا، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وجاءت التعليقات كالتالى: "تركيا تعمل على تغيير هوية المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا عبر ممارساتها في التغيير الديمغرافي"، "والله حال السوريين والليبيين يبكي فلا يقدر السوريين على إيقاف أردوغان على استغلال ظروفهم ولا الليبيين على إيقافه عن إرسال المقاتلين"، "أردوغان يعادي العالم بدعمه للإرهاب الأسود، وخاصة في الدول العربية والدور على ليبيا بإرساله ميليشياته للقتال ضمن صفوف السراج".

