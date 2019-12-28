بديل الفياجرا.. ٣ عادات يومية غير متوقعة لزيادة القدرة الجنسية

هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال أو النساء، وفي مقابل ذلك هناك بعض العادات اليومية التي يمكنها إيجاد حلول نفسية وعاطفية، وتساعد على زيادة القدرة الجنسية بين الزوجين، ويمكن التعرف علي هذه العادات وفقًا لما ذكره موقع "wikiHow".





- تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك

الزنك أحد المعادن بالغة الضرورة في دعم خصوبة النساء وصحة الحيوانات المنوية، من خلال تناول الأطعمة، مثل: المُحار واللحم الضأن والسبانخ ولحم الأبقار.

يساعد الزنك كذلك في إنتاج هرمون التستوستيرون، والذي يساعد في رفع مستويات الرغبة الجنسية والاحتفاظ بها مرتفعة.





- ممارسة اليوجا

يعاني بعض الرجال من الشعور بالتوتر في أوقات كثيرة، وذلك من ضغوطات الحياة والعمل، وذلك يؤثر على القدرة الجنسية، ويمكن تقليل التوتر عن طريق ممارسة الرياضية ولاسيما اليوجا، أو تمرين التنفس، فهم يساعدان الشخص على التخلص من القلق والتوتر، والمساعدة على الاسترخاء.





- مساعدة الزوجة في الأعمال المنزلية

تحمل الزوجة لمسؤوليات المنزل، من تنظيف وطبخ ورعاية لكل أفراد الأسرة، جنبًا إلى جنب مع ذهابها اليومي للعمل، يترتب عليه شعورها بالإرهاق البدني الشديد، كما تعاني نفسيًا بسبب ما تشعر به من تحمل تام لكل المسؤوليات بمفردها وإهمال زوجها لتقديم المساعدة.



