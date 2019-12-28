محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على محطة رفع أبيس الثانية خلال 3 أيام

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق، وذلك للوقوف على ما تم من تعليمات أصدرها لجميع الأجهزة التنفيذية بشأن التعامل الفوري والعاجل لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بالقرية.



ووعد اللواء محمد الشريف أهالي أبيس الثانية بعدم تكرار تلك التجمعات بهذا الشكل مرة أخرى خلال النوة القادمة، مؤكدا أننا سنعمل على وضع حل نهائي لعدم تكرار ما حدث، مكلفا رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس حي شرق بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهالي القرية لوضع حلول نهائية.



وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بإزالة التعديات على محطة رفع أبيس الثانية بمساحة تبلغ ٤٠٠م مسطح خلال ٣ الأيام، موجها رئيس الصرف الصحي بسرعة البدء في استغلال تلك المساحة المستردة في توسعة المحطة وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.



وشدد محافظ الإسكندرية على رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس حي شرق بسرعة الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار والتواجد بالقرية لحين الانتهاء من جميع أعمال الرفع، حيث إنه كان من المقرر رفع المياه خلال ساعة.



جاء ذلك بحضور اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق.