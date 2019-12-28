الصحة: سيدة من كل 8 معرضة للإصابة بسرطان الثدي

أكدت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي تشرف علي تنفيذها وزارة الصحة والسكان، أن هناك سيدة من كل 8 سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي.





وأضافت المبادرة، في منشور توعوي لها، أنه بالكشف المبكر والدوري ستتمكن السيدات من حماية أنفسهن من تطور المرض، مضيفة أنه بالنسبة إلى الحالات المكتشفة مبكرا تصل لأعلى نسبة شفاء وعشان صحتك بالدنيا.





وأوضحت المبادرة أنه من الممكن التعرف على أقرب وحدة صحية من خلال اللينك www.100millionseha.eg، أو الاتصال بـ 15335.









نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي..





وزيرة الصحة تشارك في المؤتمر الدولى الـ20 "ICASA 2019" برواندا.





أعربت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقي، في المؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا" ICASA 2019، والذي يعقد في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر الجاري بمدينة كيجالي بدولة رواندا، عن خالص شكرها للرئيس "بول كاجامي" رئيس جمهورية رواندا، على استضافة هذا الاجتماع الهام، مشيدةً بحفاوة استقبال الوفود المشاركة.





كما أكدت أن هذا المؤتمر يعد حدثًا هامًا لمناقشة بعض القضايا والموضوعات الهامة، وخلق فرصة للتعاون والتكاتف، قائلة "لنتكاتف للمضي سويًا على الدرب نحو الوفاء بالالتزام في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة المرضى"، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة بالإيدز في مصر لا تتعدى 0.02%.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الصحة استثمار وليست تكلفة حيث إن الصحة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ومنصة انطلاق التنمية المستدامة، مؤكدةً أن الصحة تحتل موقعًا مركزيًا في خطة التنمية من أجل تحقيق النمو والازدهار الذي نصبو إليه، وانطلاقًا من الأهمية التي توليها الدولة المصرية لصحة مواطنيها باعتبارهم الثروة القومية الأهم للدولة وأساس نهضتها وتقدمها، وإيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه، لافتةً إلى إطلاق مصر لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة أبنائها.





وأضافت وزيرة الصحة أنه تم إطلاق عدة مبادرات مجانية في مجالات الصحة العامة، حققت نجاحات مبهرة بدايةً من "مبادرة 100 مليون صحة" والتي هدفت إلى القضاء علي فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعلاجها، حيث حققت مصر نسبة مسح غير مسبوقة على المستوى العالمي خلال فترة وجيزة وصلت لأكثر من 60 مليون مصري، كما تم البدء في العلاج الفعلي لمن ثبتت إصابته بالمجان، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر حرصت على تقديم الخدمة الطبية للمقيمين على أرض مصر حيث قامت المبادرة بمسح وعلاج "ضيوف مصر" بالمجان، لتأتي تلك المبادرة بفجر مشرق ورؤية واعدة لمنظومة الصحة في مصر، كما حازت هذه المبادرة على تقدير وإشادة المنظمات الدولية والإقليمية، مثل "منظمة الصحة العالمية" التي أعلنت أنه إنجاز غير مسبوق في المحيط الإقليمي والعالمي، وكذلك "الاتحاد الأوربي" و"البنك الدولي" اللذان أفادا بضرورة نقل التجربة المصرية لبقية الدول.





وكانت وزارة الصحة اكدت انه تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر" والتي تهدف للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية وتقديم العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي، والتي تستهدف أكثر من 28 مليون سيدة مصرية، موضحةً أنه تم فحص 2.5 مليون سيدة منهنَّ حتى الآن، مضيفةً أنه إيمانًا من القيادة السياسية في مصر بضرورة الاهتمام بصحة الأطفال وتقديم حياة أفضل لأجيال قادمة، فقد تم إطلاق عدة مبادرات رئاسية منها مبادرة "الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والسمنة وفقر الدم والتقزم"، والتي استهدفت ما يقرب من 10 ملايين طالب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالمدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي استهدفت الكشف المبكر على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية و2 مليون من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة والتي بدأت في سبتمبر الماضي.