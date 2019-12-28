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رياضة

تريزيجيه أساسي والمحمدي بديل.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة واتفورد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
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محمد السعيد
استفر دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة واتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يتواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا الأساسية، بينما سيجلس مواطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة واتفورد:

الدفاع: تارجت - إنجليس - هاوس - جليبرت.

الوسط: دوجلاس لويز - جاك جريليش - مارفيلوس نكامبا.

الهجوم: محمود تريزيجيه - أنور غازي - ويسلي
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