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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو لـ 50 قتيلا وأكثر من 60 مصابا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى 50 شخصا .

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، السبت، عن المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار قوله إن أكثر من 60 شخصا أصيبوا جراء الانفجار ويجري نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

كان الضابط بالشرطة الصومالية الكابتن محمد حسين قد أعلن أن الانفجار وقع أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو، مضيفا أنه استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار على الفور، إلا أن غالبا ما تشن حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجمات مماثلة.
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