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محمد زينهم: أبستراكت تجمع بين الموزاييك الشفاف والحديد المطروق.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
الدكتور محمد زينهم،
الدكتور محمد زينهم، فنان تشكيلي وصاحب معرض 50 سنة فن
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد زينهم، فنان تشكيلي وصاحب معرض 50 سنة فن، إن ارتباطه بالفن وعلاقته به كان منذ صغره، فعندما كان يريد إرسال خطاب لأحد الأصدقاء كان لا يكتب وإنما يقوم بعمل لوحة أو رسمة وإرسالها، ثم التحق بكلية الفنون التطبيقية.

وتابع الدكتور محمد زينهم، خلال حوار خاص في جولته في معرض 50 سنة فن في برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه أراد تخليد أعماله الفنية على مدار الـ50 سنة الماضية ولذلك جاءته فكرة واسم المعرض، وكان عرضه للوحاته مترتب على بداياته في فن الزجاج من أول تشكيل الزجاج ثم المسطحات الزجاجية وبعد ذلك الموزاييك والنحت، وإن الزجاج يدخل في كثير من المجالات من المباني والعقارات والآثار وأعمال فنية مختلفة.

وأضاف الدكتور محمد زينهم، أن له بصمة في أغلب المساجد المصرية والمباني الحديثة، وأيضًا له تصاميم على كثير من الكنائس في دول افريقية، وأنه قام بإدخال فن النحت والزجاج معًا متأثرًا ببعض الأحداث التاريخية في مصر والعالم، وقام بإدخال خامة البوليستر صوف الزجاج لأول مرة في فن الزجاج في عام 2004.

وذكر الدكتور محمد زينهم، أنه كان لديه العديد من المراحل في إدخال خامات جديدة وتفاصيل وتكنيك مختلف في كل مرحلة من أعماله الفنية، وهناك لوحة تجريدية كاملة من الزجاج والحديد من خلال استخدام الموزاييك الشفاف والحديد المطروق واستغرقت شهر للانتهاء منها وهي لوحة "أبستراكت".

وتم افتتاح معرض 50 سنة فن أمس الجمعة في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وحضره كثير من الضيوف ومنهم كلًا من الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
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