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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل ضياع أحذية لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
الزمالك وزيسكو الزامبي، مباراة مهمة في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية وجماهير الزمالك.

ضياع أحذية لاعبي الزمالك كان من أبرز الأزمات التي واجهها الفريق فور وصوله إلى زامبيا، والتي أحدثت ضجة كبيرة خوفا من تأثيرها على أداء لاعبي الزمالك.

جماهير الزمالك تأمل بأن تشاهد مستوى مختلفا يظهر به فريق الزمالك، وذلك بعد التعثر الذي تعرض له فريق الزمالك في مسابقة الدوري العام، وفقدانه العديد من النقاط خلال المواجهات الأخيرة.

من خلال الفيديو جراف تعرف على تفاصيل ضياع أحذية لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي.
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