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برلمان

فرج عامر: الجدل حول قانون الإدارة المحلية يحقق مطالب الجميع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:01 م
المهندس فرج عامر،
المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التى تمس جميع قطاعات الدولة وتأثر في حياة المواطن بشكل يومى؛ الي جانب أنه إستحقاق دستورى وهو ما يحتم علينا الإسراع في مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

وأشار عامر فى بيان صحفى له إلى أن الجدل الدائر حول القانون خلال الأيام القليلة الماضية أمر صحي ومطلوب ويسهم في خروج تشريع يحقق مطالب الجميع، وهو الأمر الذي سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الأمنى الذى شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه بإقرار قانون الإدارة المحلية سينتج عنه استكمال بناء مؤسسات الدولة؛ ويعد سلاح قوى لمواجهة فساد المحليات الذى استشرى في المجتمع خلال 8 سنوات الأخيرة ونتج عنه الكثير من المشكلات كسرقات التيار الكهربائى والبناء المخالف وانهيار منظومة الصرف الصحي في الكثير من المحافظات وغيرها من الأمور التى تحتاج الي رقابة قوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون الإدارة المحلية مكسب كبير للمواطن وللدولة المصرية، لذا ينبغى على الجميع تنحية المصالح الشخصية والعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن الذى تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية.
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