في حملة أمنية بأسوان.. ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية

تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان، جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.





وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 720 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 129 حكم حبس جزئي، و24 حكم حبس مستأنف، و 370 أحكام غرامات، و 195 مخالفة.





كما تم ضبط 13 متهما وبحوزتهم 7 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 8,7 كيلو جرام وكمية من الأفيون تزن 150 جراما وكمية من الحشيش تزن 150 جراما، بجانب 14 قرصا مخدرا، و 2 أسلحة بيضاء .





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 2 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى .





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 608 مخالفات مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك وسيارة بدون ترخيص، وتحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 87 تصالح فورى، و 130 مخالفة غرامة ونش، و 95 حالة عدم قبول التصالح، و 195 مخالفة متنوعة.



