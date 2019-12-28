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محافظات

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:26 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تمكن فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي، من استخراج جزرة طولها ١٥ سم، من داخل قولون مريض مسن بقنا، بعد قيامه بإدخالها في فتحة الشرج لإيقاف نزيف مزمن.

وقال الدكتور محمد أحمد عمر الأنصاري، أستاذ مساعد جراحة ومناظير الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية‎، ومدير مستشفى الطوارئ والإصابات بمستشفيات قنا الجامعية، إن المريض ذكر عمره 65 سنة، يعانى من نزيف شديد بالمستقيم لمدة ثلاثة أيام، وحاول إيقاف النزيف عن طريق الضغط بواسطة جزرة، صفها داخل فتحة الشرج ونصفها الآخر خارج فتحة الشرج، وتسبب ذلك فى تحرك الجزرة إلى أعلى بعد 3 أيام واستقرت في القولون، وحاول المريض وأقاربه استخراجها بواسطة عمل حقن شرجية وملينات لمدة يومين، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وأضاف الطبيب المعالج، أن المريض جاء إلى العيادة يعاني من آلام شديدة بالبطن وإمساك، بعد قيامه بإدخال جزرة طولها 3 سم، فتم إجراء منظار قولون مباشرة لاستخراج الجسم الغريب "3 سم"، ولكن تبين من التشخيص أن الجزرة عملاقة وطولها يصل إلى 15 سم تبدأ من أعلى مكان في المستقيم وتنتهى فى القولون السيني sigmoid colon مع وجود تقرحات شديدة وتآكل في جدار القولون.

وأوضح الطبيب المعالج، أنه "تم إجراء استكشاف وتبين وجود انثقاب فى الجزء الأخير من القولون السينى مع تسرب للبراز داخل البطن والتهاب في الغشاء البريتونى، ثم قمنا باستخراج الجزرة وعمل توصيل للقولون بجدار البطن مؤقتا "فغر القولون Colostomy" لحين استقرار الحالة وتم عمل غسيل للغشاء البريتونى، وتركيب درنقة".
طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا
طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا
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