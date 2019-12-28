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أخبار العالم

نبيه بري: لبنان دخل مرحلة حرجة اقتصاديا تتطلب عملا حكوميا إنقاذيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:00 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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أ ش أ
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجوب التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن لبنان دخل مرحلة في منتهى الحرج على المستويات الاقتصادية والمالية وتتطلب عملا حكوميا إنقاذيا بشكل فوري.

وقال بري - في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، السبت - إنه يفضل تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية، حتى أولئك الذين لم يسموا الدكتور حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يحصن عملية الإنقاذ المطلوبة بصورة أكبر، وتكون هناك شراكة للجميع فيها طالما أن الكل في ذات المركب.

وأضاف: "الأساس هو أن تكون الحكومة الجديدة بحجم الأزمة، وتحاكي الحراك الشعبي والأحزاب والتكنوقراط وكذلك المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة لديها فهم حقيقي للواقع اللبناني ومحصنة سياسيا، يعطي الإمكانية نحو إنقاذ لبنان.

وأكد أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان أصبحت ضاغطة، وتتطلب أن تكون الحكومة الجديدة جامعة لكل المكونات ومن جميع القوى السياسية اللبنانية وتضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة، وقال: "لا يمكن أن نبقى على الحال الذي نحن فيه الآن".
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