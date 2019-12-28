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محافظات

مستشفى الداخلة: تواجد حمار داخل السور أمر عارض.. وسنحاسب المقصرين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال الدكتور عبد العزيز رفاعي، مدير مستشفى الداخلة المركزي بالوادي الجديد، إن ما أُثير حول تواجد حمار داخل سور المستشفى الخلفي أمر عارض.

وأضاف أنه لحظة تغيير نوبتجيات أفراد الأمن وتزامن ذلك الوقت مع توقيت أذان العصر ودخول بعض الأفراد لأداء الصلاة بمسجد المستشفى، وتواجد الباعة الجائلين بعربات الكارو خارج سور المستشفى، الأمر الذي سهّل دخول الحمار إلى سور المستشفى الخلفي في خفية عن أفراد الأمن بعيدًا عن مبنى المستشفى والمبنى الإداري.

وأكد مدير المستشفى، أنه فور علمه بالواقعة قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة أفراد الأمن، مشيرًا إلى أنه لا يألو جهدًا في التعامل بحزم مع أي مقصر ولو بغير قصد.

وأوضح الرفاعي أن مستشفي الداخلة المركزي، يعد المستشفى الوحيد الذي يخدم ثلاثة مراكز في آن واحد "بلاط -الداخلة- الفرافرة " ومعظم الخدمات الطبية بها متوافرة, ناهيك عن حسن معاملة المرضي من قبل الأطباء وطاقم التمريض.

وأشار إلى أن مكتبه مفتوح بصفة دورية ومستعد لتلقي أي شكاوى من المرضى والمواطنين بشأن أي تقصير داخل المستشفى وسيتم على الفور محاسبة أي مقصر بعد التأكد من ثبوت التقصير من عدمه.

وفي ذات السياق أكد الرفاعي، أنه تم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية ويعمل بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن هناك محاولات لشراء جهاز جديد خلال الفترة المقبلة.


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