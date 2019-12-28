اعتراضا على رسوم البيئة.. توقف جميع الرحلات البحرية بجميع مراكز الغوص

توقفت اليوم، السبت، الرحلات البحرية سواء غوص أو سنوركيل من مركز الغوص أو الاكواسنتر، وذلك بناءً على القرار الذى اتخذه أصحاب مركز الغوص واللنشات السياحية اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر.





ومن المنتظر أن يستمر التوقف على مدار يومين ابتداءً من اليوم، وذلك اعتراضا على فرض رسوم على زيارة المحميات، لحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

وأكد الخبير السياحى عصام علي، أنه مازالت حتى الآن أزمة رفض ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة، سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر، الذي فرضته وزارة البيئة بتحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و 2 جنيها للمصري و10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة، فهو يمثل عبئا كبيرا على تكلفة الرحلات ويقلل من الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى، فى حين اعتبرت وزارة البيئة أن القرار يأتى فى إطار صون الموارد الطبيعية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر، ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية.وقال إن من أهم المزايا التنافسية للمقصد السياحى المصرى هى الأسعار، وفى ظل الرسوم التى فرضتها سابقا وزارة الطيران على السائح ثم مؤخرا رسوم وزارة البيئة، سيؤدى ذلك إلى زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر وستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، مما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر، مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.عصام الشربينى، مدير مركز غوص، يؤكد أن مركز الغوص الذى يديره يقع فى نطاق محمية وادى الجمال، وهذا المكان موجود قبل إعلان المحمية، وجميع مواقع الغوص التى تزيد على 30 موقع غوص وتقع فى نطاق المحمية هى التى يمارس بها المركز أنشطة، الأمر الذى يضاعف من قيمة وتكلفة الغوص، ويقلل القيمة التنافسية للمركز عن باقى مراكز مرسى علم، فمراكز غوص مرسى علم لديها أماكن يمكن أن تمارس بها أنشطتها خارج المحمية على العكس من مركزه الذى تقع كل أماكن الغوص المتاح له فيها ممارسة الغوص فى نطاق المحمية، مطالبا بإيجاد حلول لتلك الخسائر التى سيتكبدها المكان، مشيرا إلى أن القطاع عانى كثيرا وهم كانوا أول من عانى من الأزمات السياحة المتكررة، وها هو القطاع مقدم على التعافى، مما سيجعلهم سيعوضون الخسائر فكيف يطبق هذا القرار الذى سيتسبب فى خسائر جديدة.ويوضح أحمد حمدان، أحد أصحاب المراكب السياحية، أن القرار جاء فجأة دون دراسة وسيرفع التكلفة على السائح، مما يجعله يبحث عن أسواق بديلة خارج مصر، والأمر بالنسبة للسائح أشبه بالنصب، فـ 5 دولارات على الأجنبي بمعنى 100 دولار في اليوم الواحد لـ 20 أجنبيا في الرحلة، بالإضافة إلى 20 دولارا أخرى رسوم المركب، فيكون المطلوب 120 دولارا في اليوم الواحد، بما يساوي 3600 في الشهر، ليكون المطلوب حوالي 60 ألف جنيه شهريا، وهذا المبلغ من شأنه أن يقضي على سياحة الغوص في البحر الأحمر.فيما قال خالد زكى، أحد أصحاب مراكز الغوص بالغردقة، إن التعاقدات مع الشركات السياحية والفنادق بسعر ثابت للأجنبي طول الموسم السياحي الشتوي، والذي يستمر ثلاثة أشهر أخرى، فمن يتحمل تلك الرسوم المقررة، وإذا جرى تحميلها على السائح فهذا هو الخطأ الأكبر والذي سيقضي على السياحة.فيما أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في بيان لها، أسفها على قرارات وزيرة البيئة الأخيرة، والتي لم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة مدى تأثيرها على سياحة مصر الشاطئية، برغم زعم وزيرة البيئة بغير ذلك.وقالت الغرفة إنه "بعد صدور هذه القرارات، حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية أن توضح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، وحذرنا من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء".وأضاف بيان الغوص: "بعد تعنت وزيرة البيئة ورفضها التام لتعديل قراراتها وإصرارها على تصدير الصورة على كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوى قضائية طاعنين في قراراتها، ولكن للأسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبًا".وأوضح أن "أبلغ دليل على تخبط قرارات وزيرة البيئة بفرض الرسوم، يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، فساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية فكيف تطبق عليه رسوم زيارة، وهل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة؟ ثم بعد ذلك تصدر ما يسمى مذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني - في هذه المذكرة - مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق "تقع في مواجهة" منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها، فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة"، وهو ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلم تم الاستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي؟".وقال بيان الغوص إن الوزيرة تريد فرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات؛ المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ إلى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، والمرة الثالثة رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، والمرة الرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.وأضاف: "ما حذرنا منه يحدث لأن الفضيحة وصلت الإعلام الخارجي، نأمل من السيدة وزيرة البيئة تجميد العمل بالقرار حتى نصل لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، ونهاية يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري".