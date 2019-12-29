AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اتجاه قوي بين النواب لفصل الإدارة المحلية عن قانون الانتخابات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
كشف النائب شرعى صالح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك اتجاها قويا بين النواب للعمل على فصل الإدارة المحلية عن قانون انتخابات المحليات، بحيث يكون لدينا قانونين عن الإدارة المحلية وآخر عن انتخابات المحليات لكى نتلافى العوار الدستورى فى بعض مواد قانون المحليات.

وأكد صالح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الخاص بالإدارة المحلية سيتضمن النقاط الخاصة باللامركزية وطريق اختيار المحافظين وسحب الثقة منهم.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ عبد العال، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان: مناقشة أزمة تكليف الأطباء خلال اجتماعاتنا المقبلة

رفع جلسة النواب.. رفض مناقشة قوانين الزراعة ومنادي السيارات

نشرة البرلمان.. "النواب" يقر 3 قوانين.. عبدالعال يهاجم الوزراء.. وثورة داخل النقل بسبب مسمار

مارجريت عازر: 4 قوانين على أولوية إصدار البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

مشروع قانون أمام البرلمان بشأن احتياجات الإعاقة السمعية

تشريعية البرلمان تكشف أهم القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

اُنفخ على إبهامك 30 ثانية وانظر ما سيحدث

وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

على ضفاف النيل.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق

مصطفى وزيري: كباش ميدان التحرير لم يرها أي شخص في العالم من قبل.. فيديو

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز